Сергей Шойгу посетил выставку собственных работ в Казанском кремле

Казань, 27 августа. В рамках деловой поездки в столицу Татарстана министр обороны России Сергей Шойгу посетил Казанский кремль. Особое внимание руководитель МО РФ уделил выставке «Творчество ради жизни», где представлено большое количество его художественных и скульптурных работ.

Экскурсию для Сергея Шойгу провели Президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник Республики Минтимер Шаймиев.

tatarstan.ru / Пресс-служба президента Республики Татарстан

Экспозиция с произведениями министра обороны была открыта в Национальной художественной галерее 21 августа. 83 картины и 17 декоративных изделий из древесины, созданные президентом Русского географического общества, представлены на всеобщее обозрение впервые. Часть экспонатов в дальнейшем планируется продать при помощи аукциона. Вырученные от сделок деньги будут направлены на благотворительность.

Ранее Шойгу посетил Казанский авиастроительный завод. Министр обороны похвалил руководство предприятия за возобновление строительства стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.