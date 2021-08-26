В Казани сотрудники МЧС спасли из горящей многоэтажки трех человек

Казань, 26 августа. Ночью в столице Татарстана произошло возгорание в одной из квартир многоэтажек на улице Айдарова. Пожарные спасли трех человек.

По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС увидели, что пожар начался в квартире на первом этаже. Едкий дым стремительно начал подниматься внутри подъезда, из-за чего некоторые люди не могли покинуть свои квартиры.

Из зоны задымления пожарные спасли трех человек, надев на них маски с кислородом. Пострадавших вывели на улицу. Остальные жители дома успели своевременно эвакуироваться. Возгорание было ликвидировано на площади 3 кв. м.

Сотрудники экстренных служб в Рязани вывели из охваченного огнем четырехэтажного дома более 70 человек. Общая площадь возгорания составила 720 кв. м.