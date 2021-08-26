Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 15:04
15:04
Спорт
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
15:04
Спорт
Шпажистка Бойкова принесла России серебряную медаль Паралимпиады-2020 в Токио
15:03
Спорт
Эфир: Успехи россиян на Паралимпиаде-2020 обсуждают в медиацентре «Патриот»
15:02
Общество
Калининградка обнаружила в своей квартире изувеченное тело сожителя
15:00
Видео
Столб пепла высотой в три с половиной километра выбросил вулкан на Курилах
14:57
Спорт
Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
14:56
Происшествия
Самодельную бомбу нашли на вокзале в Омске
14:54
Общество
Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы об ограничении числа питомцев в квартирах
14:52
Происшествия
«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября
14:51
Экономика
Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям
Все новости

В Казани сотрудники МЧС спасли из горящей многоэтажки трех человек

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:40
Общество
В Казани сотрудники МЧС спасли из горящей многоэтажки трех человек
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Казань, 26 августа. Ночью в столице Татарстана произошло возгорание в одной из квартир многоэтажек на улице Айдарова. Пожарные спасли трех человек.

По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС увидели, что пожар начался в квартире на первом этаже. Едкий дым стремительно начал подниматься внутри подъезда, из-за чего некоторые люди не могли покинуть свои квартиры.

Из зоны задымления пожарные спасли трех человек, надев на них маски с кислородом. Пострадавших вывели на улицу. Остальные жители дома успели своевременно эвакуироваться. Возгорание было ликвидировано на площади 3 кв. м.

Сотрудники экстренных служб в Рязани вывели из охваченного огнем четырехэтажного дома более 70 человек. Общая площадь возгорания составила 720 кв. м.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Казани сотрудники МЧС спасли из горящей многоэтажки трех человек
пожар мчс спасение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru