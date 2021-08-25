Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 20:46
20:43
Политика
Политолог назвал два факта, указывающих на провал «Крымской платформы» Украины
20:43
Весь мир
Греция откроет визовый центр в Ливии
20:42
Общество
Лежащие в недрах земли алмазы могут быть останками древних существ
20:41
Общество
Ношение тяжелого ранца грозит школьникам плоскостопием и болями в животе
20:40
Политика
Встреча Лаврова с канцлером Австрии началась в Вене
20:40
Общество
Плавучий стриптиз-клуб убрали из акватории Большой Невки в Петербурге
20:40
Весь мир
Как Багдад пытается примирить Саудовскую Аравию и Иран
20:39
Происшествия
СК Волгоградской области проводит проверку по факту смерти 11-летнего подростка
20:39
Шоу-бизнес
Дочь продюсера Константина Меладзе экстренно госпитализировали
20:39
Армия
Сенатор Святенко рассказала о вкладе Совета Федерации в соцподдержку военнослужащих
Все новости

Мотоциклист скончался в больнице после столкновения с легковушкой в Казани
Происшествия
Мотоциклист скончался в больнице после столкновения с легковушкой в Казани
pexels.com

Казань, 25 августа. Столкновение мотоцикла и автомобиля «Лада Ларгус» привело к смерти человека. ДТП произошло на пересечении улиц Болотникова и Лазарева.

По предварительным данным, 62-летний водитель отечественной машины не предоставил преимущества в движении мотоциклисту и допустил столкновение. От сильного удара с байкера слетела вся экипировка и обувь, сообщили представители ГИБДД УМВД по Казани.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Медики оказали мужчине всю возможную помощь, но он скончался, не приходя в сознание. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств смертельного ДТП.

На днях водитель большегруза насмерть сбил мотоциклиста в Свердловской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мотоциклист скончался в больнице после столкновения с легковушкой в Казани
дтп казань смерть мотоциклист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru