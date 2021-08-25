Мотоциклист скончался в больнице после столкновения с легковушкой в Казани

Казань, 25 августа. Столкновение мотоцикла и автомобиля «Лада Ларгус» привело к смерти человека. ДТП произошло на пересечении улиц Болотникова и Лазарева.

По предварительным данным, 62-летний водитель отечественной машины не предоставил преимущества в движении мотоциклисту и допустил столкновение. От сильного удара с байкера слетела вся экипировка и обувь, сообщили представители ГИБДД УМВД по Казани.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Медики оказали мужчине всю возможную помощь, но он скончался, не приходя в сознание. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств смертельного ДТП.

На днях водитель большегруза насмерть сбил мотоциклиста в Свердловской области.