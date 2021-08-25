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Пьяный мужчина зарезал гуляющего с собакой жителя Татарстана

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:34
Происшествия
Пьяный мужчина зарезал гуляющего с собакой жителя Татарстана
pixabay.com

Казань, 25 августа. Нетрезвый мужчина вонзил нож в грудь случайному прохожему, гуляющему с собакой, а после скрылся с места преступления. Трагедия произошла ночью в Зеленодольске.

В результате ножевого ранения 31-летний потерпевший скончался по дороге в больницу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

В тоже время в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что пьяный сожитель ее дочери взял нож и ведет себя агрессивно. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 35-летний злоумышленник был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следствие намерено направить в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пьяный мужчина устроил поножовщину на детской площадке в центре Новосибирска.

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убийство нож татарстан
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