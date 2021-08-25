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Волонтеры нашли тело пропавшей на Каме 16-летней девушки

  /   Обновлено: 25 августа 2021 09:24
Происшествия
Волонтеры нашли тело пропавшей на Каме 16-летней девушки
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Казань, 25 августа. Тело девушки, которая, предположительно, пропала во время отдыха на реке Кама, обнаружили волонтеры в ходе поисков двух подростков, сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Согласно данным СК, о пропаже 17-летнего молодого человека и 16-летней школьницы стало известно в ночь на 22 августа. Инцидент произошел у города Елабуга.

Установлено, что юноша и девушка отдыхали на берегу с компанией знакомых, после чего решили поплавать на надувной лодке с мотором. После этого их никто не видел. Подростки перестали выходить на связь. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

На поиски пропавших отправились более 70 человек из числа спасателей, полицейских и волонтеров. Сегодня стало известно, что на реке Кама вблизи села Танайка было найдено тело, предположительно, девушки, которая пропала 22 августа.

Трое взрослых и подросток пропали под Хабаровском. Группа туристов сплавлялась на байдарках, после этого они перестали выходить на связь.

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мчс тело татарстан девушка подростки волонтеры поиски
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