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Прохожий спас односельчанина из горящего дома в Татарстане
Общество
Прохожий спас односельчанина из горящего дома в Татарстане
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Казань, 24 августа. Инцидент произошел в селе Калейкино Альметьевского района. Один из местных жителей увидел полыхающий дом и спас хозяина.

На момент приезда пожарных огнем была полностью охвачена крыша здания. Спасателей встретил прохожий, который рассказал, что вывел из горящего дома мужчину.

Врачи госпитализировали 56-летнего пострадавшего с ожогами, сейчас его жизни ничего не угрожает. Площадь возгорания составила 56 кв. метров. По предварительной версии, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

Автомобиль скорой помощи сгорел накануне в Уссурийске. Во время происшествия никто не пострадал, пожарные потушили возгорание за пять минут, сообщало Deita.

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