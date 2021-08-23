Пьяный водитель в одних трусах устроил ДТП с музыкантами в Набережных Челнах

Набережные Челны, 23 августа. Пьяный водитель Opel в одном нижнем белье въехал на скорости в минивэн Hyundai. В результате виновник аварии получил травму головы, остальные люди не пострадали.

Музыканты ехали на праздник в минивэне Hyundai из Набережных Челнов в столицу Татарстана. С собой они везли дорогостоящее оборудование и инструменты.

На высокой скорости водитель легковушки въехал в «Хендай» и от удара последнего развернуло. В результате ДТП почти вся музтехника была испорчена. Пьяного виновника с травмой головы госпитализировали в больницу.

Накануне страшная авария с перевернутым микроавтобусом произошла в Холмском районе. Два человека в машине пострадали в результате ЧП.