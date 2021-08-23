Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 13:28
13:26
Политика
Шугалей: Евросоюз использует пандемию коронавируса для проведения антироссийской политики
13:26
Общество
Медики назвали пять обыденных вещей, которые наносят вред мозгу
13:26
Политика
Песков назвал подавлением свободы слова санкции Киева против российских СМИ
13:25
Происшествия
МЧС: электроснабжение домов в Краснодарском крае полностью восстановлено
13:24
Видео
ФСБ задержала украинского шпиона. События дня
13:24
Политика
Талибы взяли Афганистан под контроль благодаря современным технологиям
13:23
Политика
Песков: Россия не намерена вмешиваться в афганский конфликт
13:21
Общество
Первые шевеления и растущий животик: что происходит с малышом и мамой на 17-й неделе беременности
13:20
Политика
В Кремле назвали недружественным по отношению к России саммит «Крымской платформы»
13:18
Весь мир
Вопреки Вашингтону Россия и Норвегия согласовали взаимодействие на море
Все новости

Пара подростков из Елабуги бесследно исчезла после катания на лодке

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:36
Происшествия
Пара подростков из Елабуги бесследно исчезла после катания на лодке
pixabay.com

Елабуга, 23 августа. Правоохранители организовали поисковые мероприятия после исчезновения подростков, которые накануне утром отправились на лодочную прогулку по одному из водоемов Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте по ПФО, речь идет о 17-летнем парне и 16-летней девушке.

«В Елабуге ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения 17-летнего парня и 16-летней девушки, которые уехали кататься на лодке и не выходят на связь», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетних. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело согласно статье об убийстве двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли с тонущего катамарана взрослых и ребенка в Челябинске.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пара подростков из Елабуги бесследно исчезла после катания на лодке
лодка татарстан подростки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru