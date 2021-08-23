Пара подростков из Елабуги бесследно исчезла после катания на лодке

Елабуга, 23 августа. Правоохранители организовали поисковые мероприятия после исчезновения подростков, которые накануне утром отправились на лодочную прогулку по одному из водоемов Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте по ПФО, речь идет о 17-летнем парне и 16-летней девушке.

«В Елабуге ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения 17-летнего парня и 16-летней девушки, которые уехали кататься на лодке и не выходят на связь», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетних. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело согласно статье об убийстве двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли с тонущего катамарана взрослых и ребенка в Челябинске.