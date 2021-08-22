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В Казани посетители аттракциона полчаса провисели на 40-метровой высоте

  /   Обновлено: 22 августа 2021 17:30
Происшествия
В Казани посетители аттракциона полчаса провисели на 40-метровой высоте
divo-ostrov.ru  /  «Диво-остров»

Казань, 22 августа. Посетители аттракциона «Бустер» в парке «Кырлай» почти час провисели вниз головой из-за поломки конструкции. Она могла остановиться из-за заевшего механизма.

По словам очевидцев, «Бустер» застрял наверху. Посетители громко кричали и ничего не могли сделать. В таком положении они провисели около 40 минут.

Спустя время аттракцион заработал, людей спустили на землю. Пока об их состоянии ничего неизвестно. В администрации парка комментариев на эту тему не давали.

В Самаре ребенок сломал руку, развлекаясь на надувном батуте в парке имени Гагарина. Это стало поводом для проверки всех подобных аттракционов в городе. Начата она после сигнала родителей пострадавшего ребенка.

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казань аттракцион поломка
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