Полиция разыскивает участников массовой драки в Нижнекамске

Нижнекамск, 22 августа. Правоохранители проверяют информацию о конфликте, в котором участвовало приблизительно 50 человек. Сообщение о произошедшем поступило к полиции вечером.

К приезду сотрудников все дебоширы разбежались. В настоящее время проводится проверка, стражи порядка ищут возможных участников, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным СМИ, инцидент произошел напротив дома 8 по улице Гайнуллина. По словам очевидцев, конфликт произошел между местными жителями и рабочими-вахтовиками. На место происшествия выезжали полицейские и бригада скорой помощи. О пострадавших информации нет.