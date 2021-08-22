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Полиция разыскивает участников массовой драки в Нижнекамске

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:58
Происшествия
Полиция разыскивает участников массовой драки в Нижнекамске
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Нижнекамск, 22 августа. Правоохранители проверяют информацию о конфликте, в котором участвовало приблизительно 50 человек. Сообщение о произошедшем поступило к полиции вечером.

К приезду сотрудников все дебоширы разбежались. В настоящее время проводится проверка, стражи порядка ищут возможных участников, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным СМИ, инцидент произошел напротив дома 8 по улице Гайнуллина. По словам очевидцев, конфликт произошел между местными жителями и рабочими-вахтовиками. На место происшествия выезжали полицейские и бригада скорой помощи. О пострадавших информации нет.

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