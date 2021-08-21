Члены казанской ОПГ получили тюремные сроки за ошибочное избиение прохожих

Казань, 21 августа. Суд вынес приговор по делу членов местной ОПГ. Участников банды признали виновными по статье о покушении на убийство, совершенное группой лиц.

Согласно данным следствия, осенью 2018 года шестеро участников преступной банды отдыхали в одном из баров столицы Татарстана. Один из них перебрал с алкоголем и начал приставать к девушке, после чего его вывели на улицу. Однако злоумышленник не собирался оставлять это дело безнаказанным и позвал своих приятелей, которые пришли «на разборки» с битами, арматурой и палками. Вместе с друзьями молодой человек жестоко избил троих стоявших рядом мужчин.

Позже выяснилось, что молодые люди обознались в темноте и поколотили не тех. Пострадавшие были доставлены в больницу, а в отношении нападавших возбудили уголовное дело. Вина подозреваемых была доказана. Злоумышленников приговорили к лишению свободы на срок от 8,5 года до 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Еще один приговор был вынесен в Кировском городском округе Ставрополья. Местный суд постановил лишить свободы местную жительницу, которая попыталась продать свою новорожденную дочь, сообщал сайт 360tv.ru.