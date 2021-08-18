Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов

Казань, 18 августа. Правоохранительные органы Республики Татарстан начнут проверять подозрительных горожан, ориентируясь на анонимные жалобы жителей региона. По мнению местных чиновников, данный способ позволит заблаговременно выявить террористическую ячейку, опасную для общества.

Идею в ходе третьего очного этапа XII сезона Республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв» предложил глава департамента по вопросам внутренней политики Татарстана Александр Терентьев. В качестве платформ для оставления доносов заместитель руководителя аппарата президента республики предложил использовать системы «Народный контроль» и «ГЛОНАСС-112».

«Можно анонимно сказать: «У меня там сосед с длинной бородой в коротких штанишках появился. Не ваххабит ли? Посмотрите, проверьте». Все носители экстремистской идеологии находятся не в безвоздушном пространстве. С экстремизмом и терроризмом нужно бороться на ранних началах», — заявил Александр Терентьев.

По словам чиновника, обращаться с просьбой проверить подозрительного человека не должно быть стыдно, так как излишняя настороженность позволит на ранних стадиях выявлять отклонения в поведении некоторых обособленных от общества личностей.

Ранее ФАН сообщал, что в Челнах двое мужчин похитили школьника и избили его бейсбольными битами до полусмерти. С тяжелыми травмами юноша госпитализирован. Участники конфликта задержаны.