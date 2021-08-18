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Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
Общество
Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
Global Look Press  /  Sylvia Westermann/http://imagebroker.com/#/search/

Казань, 18 августа. Правоохранительные органы Республики Татарстан начнут проверять подозрительных горожан, ориентируясь на анонимные жалобы жителей региона. По мнению местных чиновников, данный способ позволит заблаговременно выявить террористическую ячейку, опасную для общества.

Идею в ходе третьего очного этапа XII сезона Республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв» предложил глава департамента по вопросам внутренней политики Татарстана Александр Терентьев. В качестве платформ для оставления доносов заместитель руководителя аппарата президента республики предложил использовать системы «Народный контроль» и «ГЛОНАСС-112».

«Можно анонимно сказать: «У меня там сосед с длинной бородой в коротких штанишках появился. Не ваххабит ли? Посмотрите, проверьте». Все носители экстремистской идеологии находятся не в безвоздушном пространстве. С экстремизмом и терроризмом нужно бороться на ранних началах», — заявил Александр Терентьев.

По словам чиновника, обращаться с просьбой проверить подозрительного человека не должно быть стыдно, так как излишняя настороженность позволит на ранних стадиях выявлять отклонения в поведении некоторых обособленных от общества личностей. 

Ранее ФАН сообщал, что в Челнах двое мужчин похитили школьника и избили его бейсбольными битами до полусмерти. С тяжелыми травмами юноша госпитализирован. Участники конфликта задержаны.

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