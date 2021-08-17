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ФАН публикует видео с места аварии с BMW в Татарстане
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии с BMW в Татарстане
pixabay.com

Казань, 17 августа. Водителя иномарки госпитализировали после аварии, которая произошла на трассе Казань — Зеленодольск.

Серьезное ДТП случилось в Зеленодольском районе Татарстана. На трассе Казань — Зеленодольск водитель BMW не справился с управлением и влетел в прицеп. В результате случившегося у легковушки оторвало крышу.

По предварительным данным, водитель получил травмы и был госпитализирован на машине скорой помощи. В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий.

Сейчас на месте аварии работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.

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