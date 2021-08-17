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Двое мужчин до полусмерти избили школьника в Набережных Челнах
Происшествия
Двое мужчин до полусмерти избили школьника в Набережных Челнах
pixabay.com  / 

Набережные Челны, 17 августа. Несовершеннолетний житель Татарстана едва не распрощался с жизнью после жестокого избиения двумя взрослыми мужчинами. Таким способом дебоширы решили поквитаться со школьником за былые обиды. 

Конфликт между юношей и обвиняемыми произошел 15 августа на окраине города. В тот день нетрезвая компания, в составе которой находились обидчики, распивала алкоголь вблизи подъезда многоквартирного дома. В какой-то момент мужчины сильно повздорили с собутыльницей и начали угрожать ей расправой. За происходящим наблюдала группа подростков, которая решила заступиться за женщину, так как та была мамой одноклассницы одного из парней. 

После непродолжительной словесной перепалки началась массовая драка, в результате которой нетрезвым мужчинам были нанесены многочисленные побои. Спустя некоторое время мужчины вернулись к месту инцидента и заметили неподалеку 15-летнего школьника, принимавшего участие в потасовке. Несовершеннолетнего схватили, вывезли в безлюдное место за пределами города и избивали в течение часа. По окончании неравного боя подросток самостоятельно дополз до дороги, где привлек внимание проезжающих мимо водителей. 

В настоящее время юноша госпитализирован. Личности обидчиков установлены. Ими оказались жители Набережных Челнов 1990 и 1991 годов рождения. Местонахождение остальных участников массовой драки определяют следователи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

Ранее ФАН сообщал, что в результате массовой драки на окраине Пензы госпитализированы три человека. Еще двое задержаны полицией для выяснения обстоятельств.

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Все новости / Происшествия / Двое мужчин до полусмерти избили школьника в Набережных Челнах
россия драка татарстан школьник потасовка набережные челны
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