Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 20:49
20:48
Политика
Общественник Тамим объяснил, почему Россия должна помочь жителям Афганистана
20:44
Общество
Казанские хирурги удалили 12-сантиметровую опухоль из груди ребенка
20:41
Общество
Цирковое детство: когда ребенку можно в клетку к хищникам. Колонка Эдгарда Запашного
20:40
ФАН-ТВ
Ozon назвал Петербург самым неспортивным городом России
20:37
Судан
Переговоры Хартума с НОДС-Север возобновятся в Южном Судане
20:35
Политика
«Бачу, сынку, шо ти не москаль!» Колонка Руслана Мармазова
20:31
Весь мир
Как Евросоюз заставляет Восточную Европу любить мигрантов и западные ценности
20:30
Общество
Русские блогеры рассказали о судьбе украинского языка в Крыму
20:30
Наука
Перечислены подходы ученых к расшифровке древних языков
20:26
Политика
Гости "Время покажет" обсудили нападение неофашистов на чернокожего депутата Рады в Киеве
Все новости

Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»

  /   Обновлено: 16 августа 2021 19:06
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
wikipedia.org  /  Malika338 / CC BY-SA 4.0

Казань, 16 августа. Дирекция стадиона в столице Татарстана «Ак Барс Арена» подала в суд на футбольный клуб «Рубин». Компания намерена взыскать с команды долг за пользование спортивной площадкой в размере более 30 миллионов рублей.

«Сумма исковых требований — 30 849 284 рубля», — говорится в карточке к делу, размещенной на сайте Арбитражного суда Татарстана.

Отметим, что 9 августа в официальном заявлении, распространенном «Ак Барс Ареной», сообщалось, что «Рубин» не платит за пользование стадионом уже второй год. Сумму накопленного долга тогда оценили в 40 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что клуб из столицы Татарстана приостановил продажу сезонных абонементов на домашние матчи. Об этом «Рубин» объявил перед самым стартом нового сезона.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
россия суд рубин долги татарстан ак барс арена
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru