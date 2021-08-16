Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»

Казань, 16 августа. Дирекция стадиона в столице Татарстана «Ак Барс Арена» подала в суд на футбольный клуб «Рубин». Компания намерена взыскать с команды долг за пользование спортивной площадкой в размере более 30 миллионов рублей.

«Сумма исковых требований — 30 849 284 рубля», — говорится в карточке к делу, размещенной на сайте Арбитражного суда Татарстана.

Отметим, что 9 августа в официальном заявлении, распространенном «Ак Барс Ареной», сообщалось, что «Рубин» не платит за пользование стадионом уже второй год. Сумму накопленного долга тогда оценили в 40 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что клуб из столицы Татарстана приостановил продажу сезонных абонементов на домашние матчи. Об этом «Рубин» объявил перед самым стартом нового сезона.