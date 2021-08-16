Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 17:40
17:39
Экономика
Объем урожая в Ростовской области превысил 12 млн тонн зерновых
17:38
Экономика
ЦБ РФ попросили уточнить критерии оценки рисков клиентов
17:38
Общество
Директор СЗИУ РАНХиГС назвал самые популярные специальности у абитуриентов
17:37
Общество
Жены дагестанских военнослужащих получили в 2021 году более 20 млн рублей пособий
17:37
Политика
Джен Псаки ушла в отпуск в разгар кризиса в Афганистане
17:33
Происшествия
Экс-начальник волгоградского управления СК не признал вину в теракте
17:33
Общество
Политик Соловейчик рассказал о главной цели создателей «Солнцепека»
17:29
Происшествия
Трех жителей Петербурга доставили в полицию за ночную стрельбу
17:26
Общество
Вассерман: «Моё тело — общее дело. Антипрививочники опасны не только для себя»
17:25
Происшествия
«Роллс-Ройс» за 31 миллион рублей сожгли у бизнесмена в Севастополе
Все новости

В Казани не идут работать водителями за 46 тыс. рублей в месяц
Общество
В Казани не идут работать водителями за 46 тыс. рублей в месяц
пресс-служба администрации Краснодара  /  Станислав Телеховец

Казань, 16 августа. Жители татарстанской столицы не спешат идти работать водителями на городском общественном транспорте за зарплату в 46 тысяч рублей. Казанские власти испытывают нехватку почти 700 работников на транспортных предприятиях.

Как рассказал на еженедельном совещании в мэрии Казани руководитель МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, в ведении которого находится подземный и наземный транспорт столицы, на сегодняшний день на предприятии работает менее двух тысяч человек при нормативной численности более 2,6 тысячи. Для привлечения новых сотрудников проводится комплекс мероприятий, в том числе по созданию благоприятных материальных условий.

«За последние полгода средняя зарплата у водителей составила 46 тысяч рублей, у кондукторов — 30 тысяч рублей и у основных рабочих — 35 тысяч рублей», — приводит слова Абдулхакова пресс-служба казанской мэрии.

По словам гендиректора «Метроэлектротранс», с 1 июля заработная плата на предприятии в среднем выросла на 15%. Кроме того, для работников предоставляются льготные цены на проживание на базе отдыха и другие социальные гарантии.

Ранее ФАН сообщал, что замглавы минтруда Татарстана Клара Тазетдинова призвала ограничить выплаты пособий по безработице гражданам, которые ленятся работать. Она считает, что таких людей нужно мотивировать к труду, чтобы они сами могли заработать себе на пособие.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Казани не идут работать водителями за 46 тыс. рублей в месяц
россия зарплата татарстан общественный транспорт рабочая сила метроэлектротранс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru