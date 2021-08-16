В Казани не идут работать водителями за 46 тыс. рублей в месяц

Казань, 16 августа. Жители татарстанской столицы не спешат идти работать водителями на городском общественном транспорте за зарплату в 46 тысяч рублей. Казанские власти испытывают нехватку почти 700 работников на транспортных предприятиях.

Как рассказал на еженедельном совещании в мэрии Казани руководитель МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, в ведении которого находится подземный и наземный транспорт столицы, на сегодняшний день на предприятии работает менее двух тысяч человек при нормативной численности более 2,6 тысячи. Для привлечения новых сотрудников проводится комплекс мероприятий, в том числе по созданию благоприятных материальных условий.

«За последние полгода средняя зарплата у водителей составила 46 тысяч рублей, у кондукторов — 30 тысяч рублей и у основных рабочих — 35 тысяч рублей», — приводит слова Абдулхакова пресс-служба казанской мэрии.

По словам гендиректора «Метроэлектротранс», с 1 июля заработная плата на предприятии в среднем выросла на 15%. Кроме того, для работников предоставляются льготные цены на проживание на базе отдыха и другие социальные гарантии.

Ранее ФАН сообщал, что замглавы минтруда Татарстана Клара Тазетдинова призвала ограничить выплаты пособий по безработице гражданам, которые ленятся работать. Она считает, что таких людей нужно мотивировать к труду, чтобы они сами могли заработать себе на пособие.