Жителям Казани рассказали о способе сэкономить на проезде в общественном транспорте

Казань, 16 августа. Новый тариф для пассажиров наземного и подземного электрического транспорта города Казани начал действовать с сегодняшнего дня. Воспользовавшись услугой, жители столицы Татарстана могут значительно сэкономить при пересадках.

Как стало известно ФАН, нововведение актуально лишь для владельцев бесконтактных транспортных карт, при наличном расчете использовать преимущества тарифа не представляется возможным.

«Это проездной билет на основании транспортной карты, которую нужно будет пополнять по специальному тарифу «Пересадочный МЭТ 45». При первом прикладывании карты у пассажира запускается счетчик времени, в течение которого он может сделать пересадку. При повторном прикладывании, если время не истекло, на валидаторе высветится надпись: «Годен», — объяснил принцип действия услуги гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

kzn.ru / Официальный портал органов местного самоуправления города Казани

Стоимость одного проезда с неограниченным количеством пересадок в рамках тарифа составляет всего 45 рублей. Для того, чтобы без дополнительных расходов изменить маршрут, пассажиру необходимо совершить пересадку не более чем за 45 минут. В случае превышения установленного времени оплату придется повторить.

«Пересадочный тариф — это знакомый продукт для европейского транспортного рынка, мы это обдумывали давно. Надеюсь, что казанцы оценят новое удобство», — поддержал идею мэр Казани Ильсур Метшин в ходе оперативного совещания с главами муниципалитетов.

Ранее ФАН сообщал, что министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин подал в отставку. Временно исполняющем обязанности руководителя минздрава назначен Вячеслав Космачев.