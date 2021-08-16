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Проехавшие на крыше автомобиля в Татарстане блогеры оштрафованы
Происшествия
Проехавшие на крыше автомобиля в Татарстане блогеры оштрафованы
16.xn--b1aew.xn--p1ai  /  Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Казань, 16 августа. Полиция в Татарстане привлекла к административной ответственности сразу по нескольким статьям блогеров, которые на крыше автомобиля передвигались по центральной улице города Альметьевска. Об этом ФАН сообщила старший инспектор по связям со СМИ отдела МВД по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.

По ее словам, сотрудники полиции обратили внимание на соответствующий видеоролик, распространенный в Сети. На кадрах было видно, как водитель «Лады» перевозит двоих пассажиров на крыше автомашины. Позднее правоохранители установили личность водителя и остальных участников инцидента. Свой поступок они объяснили желанием снять видеоролик, который получит популярность в соцсетях.

«Видеоблогеры пытались оправдать свой поступок желанием сделать неординарное видео и порадовать своих подписчиков», — отметила Мухаметдинова.

В отношении водителя «Лады» составлены административные материалы сразу по четырем административным статьям: о нарушении правил перевозки людей, применения ремней безопасности, а также управлении автомобилем с неисправностями и без обязательного документа о страховании ответственности. Пассажиры автовладельца также привлечены к административной ответственности, а машина помещена на спецстоянку, добавила представитель МВД.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Татарстане оштрафовал начальника управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов. Он был признан виновным в нарушениях мер по профилактике COVID-19 при проведении в городе концерта певца Niletto.

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