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Вассерман в библиотеке Татарстана назвал лучшие книги для чтения
Общество
Вассерман в библиотеке Татарстана назвал лучшие книги для чтения
Федеральное агентство новостей  / 

Казань, 15 августа. Известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман во время посещения национальной библиотеки Татарстана посоветовал прочитать книги Энгельса, Лема, Докинза и Дойча. По его словам, эти четыре труда помогут всем желающим сформировать целостную картину мира.

Вассерман не назвал литературу, которую читает сам, но объяснил, что не рекомендует ее в силу специфичности. Тем, кто хочет выработать для себя картину миру, он посоветовал, прежде всего, прочитать книги Фридриха Энгельса «Анти-Дюринг», Станислава Лема «Сумма технологии», Ричарда Докинза «Слепой часовщик» и Дэвида Дойча «Структура реальности».

«У меня круг чтения довольно специфический. То, что я читаю, я не рекомендую другим, но есть четыре книги, которые я советую тем, кто хочет самостоятельно выработать целостную картину мира», — сказал публицист, слова которого передает пресс-служба библиотеки.

«Анти-Дюринг» Энгельса был издан в конце XIX века. В нем автор размышляет о преимуществах материалистической философии над идеалистической и причинах классовой борьбы. В трактате польского писателя Лема «Сумма технологии» 1963 года анализируются различные научно-технические, моральны и этические проблемы функционирования любой цивилизации. В книге англичанина Докинза «Слепой часовщик» 1986 года сделана попытка показать возможность возникновения высокоорганизованной сложности без участия высшего разума. Автор «Структуры реальности» британский физик Дойч в своем труде 1997 года пишет о квантовой механике и презентует гипотезу, которая, по его мнению, способна объяснить сущность мироздания.

Ранее ФАН сообщал, что Вассерман не видит плюсов в спешном переходе человечества к зеленой энергетике. Он считает, что она пока не в состоянии заменить нефть восстановить экологию.

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