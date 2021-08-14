Бабушка-вандал сломала скамейку в парке Набережных Челнов и попала на видео

Набережные Челны, 14 августа. Агрессивная жительница Челнов без видимой на то причины сломала деревянную лавочку в одном из городских парков. Правонарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Запись на официальной странице в Instagram опубликовала администрация города.

«Уважаемые подписчики! Мы не знаем, что в голове у тех людей, которые специально ломают и разрушают. Смотрите сами: видео с камер наблюдения парка имени Марата Бибишева», — обратились к горожанам представители мэрии.

На обнародованных кадрах видно, как увлеченная скандинавской ходьбой женщина не торопясь подходит к свободной деревянной лавочке, после чего начинает ломать муниципальное имущество. Сорвав все имеющиеся крепления, жительница Набережных Челнов опрокидывает конструкцию на землю и уходит.

Неизвестно, что побудило немолодую женщину пойти на этот шаг. Личность бабушки-вандала уже устанавливается.

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