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Полиция подозревает экс-главу села в Татарстане в мошенничестве с прокладкой дороги
Происшествия
Полиция подозревает экс-главу села в Татарстане в мошенничестве с прокладкой дороги
mvd.ru

Казань, 13 августа. Действия бывшего главы села нанесли ущерб бюджету минимум в 2,1 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с злоупотреблением должностными полномочиями в отношении экс-главы исполкома Дубъязского сельского поселения в Татарстане.

В ведомстве уточнили, что 64-летний бывший руководитель заключил муниципальный контракт на строительные работы. Прокладку дороги должны были сделать за счет средств самообложения жителей села, а также республиканского бюджета.

Специалисты выполнили работу, однако дорога оказалась расположена на двух земельных участках, которые не являются общественной зоной, а принадлежат зятю подозреваемого.

По данным следствия, ущерб от действий экс-главы исполкома составил более 2,1 млн рублей. По факту случившегося проводится проверка.

Также стало известно, что капитана моторной яхты Кронштадтский суд арестовал за дачу взятки.

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