Казанская пенсионерка сообщила о ножевом ранении от коллекторов из-за долга

Казань, 14 августа. Из-за невыплаты кредитов жительница Казани едва не лишилась жизни. Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, в дом к пенсионерке вломились коллекторы, которые жестоко избили должницу, а затем — ударили ее ножом.

«В Казани два коллектора потребовали долг с женщины и ударили ее ножом в грудь. Мужчины вломились в квартиру на Волгоградской, 28 и начали избивать женщину — сначала стулом, потом ножом. Она выжила и позвонила на «02». Пострадавшая дала показания, ее госпитализировали в седьмую ГКБ», — сказано в первоисточнике.

В пресс-службе УМВД России по Республике Татарстан ФАН сообщили, что заявление в полицию от 64-летней потерпевшей действительно поступало. Обстоятельства произошедшего выясняются, правоохранителями изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Не исключена и версия инсценировки нападения. Установлено, что у пенсионерки действительно имеется ряд крупных долгов. Кроме того, по словам знакомых потерпевшей, женщина нередко злоупотребляет алкоголем.

Об инсценировке похищения крупной суммы денег аферистом из Пензы ФАН писал ранее. Мужчина не захотел возвращать 1,8 млн рублей, переданных ему для транспортировки, и решил обмануть полицию. Жадному пензенцу грозит до 10 лет лишения свободы.