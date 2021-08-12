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До 360 тыс рублей в месяц: Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Казани
Экономика
До 360 тыс рублей в месяц: Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Казани
pxhere.com  / 

Казань, 12 августа. Самой высокооплачиваемой вакансией, на которую могут рассчитывать жители татарстанской столицы, стал инженер-программист с зарплатой 360 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом Superjob.ru.

Сервис по поиску работы опубликовал рейтинг наиболее привлекательных предложений работодателей. В первую тройку по Казани вошли вакансии инженера-программиста, разработчика и менеджера по продажам.

«Августовский топ наиболее высокооплачиваемых специалистов возглавили программисты. Высокую оплату предлагают руководителям среднего звена в HR-сфере, производстве, продажах, маркетинге», — говорится в сообщении исследовательского центра Superjob.

Заработную плату до 360 тысяч рублей в месяц предлагает американская компания за удаленную работу инженера-программиста на языке Java. Главные требования к соискателю — большой опыт работы и отличное знание английского языка.

Ежемесячную оплату в размере 220 тысяч рублей предлагает одна из компаний за работу в качестве разработчика Android. В этом случае для работодателя также имеет значение опыт работы, также соискатель может рассчитывать на доплаты при переработках.

Компания по производству средств индивидуальной защиты предлагает на Superjob работу менеджера по продажам со средней зарплатой 125 тысяч рублей в месяц. Работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта. При этом в описании вакансии утверждается, что их менеджер может зарабатывать намного больше обозначенной суммы в случае успешного ведения продаж.

Ранее ФАН сообщал, что замглавы минтруда Татарстана Клара Тазетдинова предложила лишить «хронически» безработных граждан социальной выплаты. Она отмечала, что таких людей необходимо мотивировать к труду, чтобы они сами могли заработать себе на пособие.

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