Жители Татарстана увидят звездопад Персеиды

Казань, 11 августа. Жители Татарстана до конца августа смогут наблюдать звездопад Персеиды. В ночь с 12 на 13 августа в небе появится несколько сотен метеоров, сообщили ФАН в Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ).

«Звездопадом можно любоваться до 24 августа, но больше всего падающих звезд будет возможность увидеть в ночь с 12 на 13 августа. Небо станут расчерчивать до 110 метеоров в час», — приводит пресс-служба вуза слова профессора института физики КФУ Юрия Нефедьева.

По словам ученого, космические тела можно будет наблюдать с полуночи до рассвета. Все они будут разного размера и сгорят на высоте 80 километров от поверхности Земли. При этом они оставят светящиеся следы самых разных форм.

Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который состоит из частиц, выброшенных кометой Свифта-Туттля, которая приближается к Земле раз в 135 лет. Эти частицы отличаются по размеру и могут быть довольно большими болидами — метеоритами.

Ранее ФАН сообщал, что экипаж самолета, следовавшего из Перми в Казань, доложил о встрече с неопознанным белым шаром в небе. Объект был небольшого размера и не помешал посадке лайнера.