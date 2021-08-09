«Не дать стать злыми»: байкеры-благотворители в Татарстане проводят акции в детдомах

В татарстанском Нижнекамске базируется вольное сообщество мотоциклистов, которое так и называется — Free Riders. Это не группировка байкеров в привычном для многих образе с черепами на куртках и философией бесцельного катания по ночному городу с ревущими моторами. Философия у мотолюбителей из Татарстана есть, она заключается в построении светлого будущего через заботу о детях, как бы пафосно это ни звучало. ФАН узнал у лидера Free Riders Ильнара Абукаева, как это реализуется на практике.

Среди байкеров он известен как Абукай. Отслуживший в рядах ВДВ молодой человек сейчас работает спасателем в пожарной охране и преподает в одном из нижнекамских колледжей.

«Free Riders — не мотоклуб. Мотоклуб — это организация со своей иерархией, президентом, уставом. Мы же — вольное мотосообщество, которое появилось в 2019 году. Тогда 20 человек объединились в группу в мессенджере для общения. Группа расширялась — и сегодня нас около 170 человек», — рассказал Ильнар.

Сначала группа единомышленников каталась по городу и ловила на себе восхищенные взгляды прохожих. Параллельно Абукаев вместе с сослуживцами ежегодно в День ВДВ посещали детский реабилитационный центр «Надежда» в Нижнекамске, где молодые люди радовали детей небольшими подарками.

«Потом у меня в голове словно стрельнуло: какой смысл туда-сюда катать на мотоциклах, когда можно ездить по детским домам, приютам и радовать детей. Ведь даже взрослый человек, видя мотоцикл на дорогах, оборачивается. Для детей встреча с нами будет необычной и приятной», — вспомнил собеседник ФАН.

instagram.com / @vai_vai_abukai

По словам Ильнара, сначала Free Riders навещали детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных центрах. Сейчас они организовывают мероприятия и в детских приютах, причем география охвата теперь — весь Татарстан.

«Перед посещением того или иного учреждения мы, конечно, созваниваемся с его руководством, после этого организуем сбор средств. Летом обычно покупаем мороженое, группой по 30-50 мотоциклистов едем к детишкам. Это могут быть детские лагеря, приюты. Недавно мы были в Набережных Челнах, в конце августа там же планируем мероприятие с детьми с особенностями здоровья из «Александровского сада», в сентябре — с детьми из реабилитационного центра в Нижнекамске, потом — в деревне Тукаевского района», — поделился планами Абукаев.

Все свои благотворительные мероприятия Free Riders проводит с соблюдением эпидемиологических норм из-за пандемии коронавируса. Поэтому в основном они проходят вне помещений. Мотолюбители катают желающих и дарят подарки. Благодаря пониманию со стороны предпринимателей иногда получается порадовать большее количество детей, чем планировалось.

«Как только в компании «Славица» узнали, для чего мы закупаем большие объемы мороженого, нам сделали 50% скидку. В итоге мы смогли приобрести больше мороженого, соответственно, порадовать больше детей», — рассказал Ильнар.

Однако главным в благотворительных акциях он считает не подарки, а сам факт общения с детьми, эмоции, которые они получают. Как правило, дети попадают, например, в детский дом из неблагополучной семьи, у них в жизни было мало положительных эмоций, поэтому каждый такой момент крайне важен, уверен лидер вольного мотосообщества.

«Мечта — самое ценное в жизни человека. Когда мы приезжаем, всегда спрашиваем у детей, нравятся ли им мотоциклы. Они, конечно, отвечают утвердительно. Тогда мы спрашиваем у них, а что нужно сделать, чтобы его купить, на что они отвечают: работать, учиться. То есть мы с ребятами пытаемся им объяснить, что надо быть простым гражданином Российской Федерации, не идти по наклонной, по которой, к сожалению, пошли когда-то их родители. Да, пусть этот ребенок не купит мотоцикл, но он должен вырасти адекватным, нормальным человеком, что избавит общество от проблем в будущем. Дети не виноваты в том, что с ними произошло, но из-за этого они могут вырасти озлобленными на весь мир, чего мы не хотим допустить», — отметил Абукаев.

instagram.com / @vai_vai_abukai

Сегодня Free Riders — это сообщество единомышленников, которых объединяет не только любовь к мотоциклам, но и вера в будущее, понимание того, что за будущее ответственен каждый из ныне живущих взрослых.