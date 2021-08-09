«Не дать стать злыми»: байкеры-благотворители в Татарстане проводят акции в детдомах

В татарстанском Нижнекамске базируется вольное сообщество мотоциклистов, которое так и называется — Free Riders. Это не группировка байкеров в привычном для многих образе с черепами на куртках и философией бесцельного катания по ночному городу с ревущими моторами. Философия у мотолюбителей из Татарстана есть, она заключается в построении светлого будущего через заботу о детях, как бы пафосно это ни звучало. ФАН узнал у лидера Free Riders Ильнара Абукаева, как это реализуется на практике.
Среди байкеров он известен как Абукай. Отслуживший в рядах ВДВ молодой человек сейчас работает спасателем в пожарной охране и преподает в одном из нижнекамских колледжей.
«Free Riders — не мотоклуб. Мотоклуб — это организация со своей иерархией, президентом, уставом. Мы же — вольное мотосообщество, которое появилось в 2019 году. Тогда 20 человек объединились в группу в мессенджере для общения. Группа расширялась — и сегодня нас около 170 человек», — рассказал Ильнар.
Сначала группа единомышленников каталась по городу и ловила на себе восхищенные взгляды прохожих. Параллельно Абукаев вместе с сослуживцами ежегодно в День ВДВ посещали детский реабилитационный центр «Надежда» в Нижнекамске, где молодые люди радовали детей небольшими подарками.
«Потом у меня в голове словно стрельнуло: какой смысл туда-сюда катать на мотоциклах, когда можно ездить по детским домам, приютам и радовать детей. Ведь даже взрослый человек, видя мотоцикл на дорогах, оборачивается. Для детей встреча с нами будет необычной и приятной», — вспомнил собеседник ФАН.
По словам Ильнара, сначала Free Riders навещали детей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных центрах. Сейчас они организовывают мероприятия и в детских приютах, причем география охвата теперь — весь Татарстан.
«Перед посещением того или иного учреждения мы, конечно, созваниваемся с его руководством, после этого организуем сбор средств. Летом обычно покупаем мороженое, группой по 30-50 мотоциклистов едем к детишкам. Это могут быть детские лагеря, приюты. Недавно мы были в Набережных Челнах, в конце августа там же планируем мероприятие с детьми с особенностями здоровья из «Александровского сада», в сентябре — с детьми из реабилитационного центра в Нижнекамске, потом — в деревне Тукаевского района», — поделился планами Абукаев.
Все свои благотворительные мероприятия Free Riders проводит с соблюдением эпидемиологических норм из-за пандемии коронавируса. Поэтому в основном они проходят вне помещений. Мотолюбители катают желающих и дарят подарки. Благодаря пониманию со стороны предпринимателей иногда получается порадовать большее количество детей, чем планировалось.
«Как только в компании «Славица» узнали, для чего мы закупаем большие объемы мороженого, нам сделали 50% скидку. В итоге мы смогли приобрести больше мороженого, соответственно, порадовать больше детей», — рассказал Ильнар.
Однако главным в благотворительных акциях он считает не подарки, а сам факт общения с детьми, эмоции, которые они получают. Как правило, дети попадают, например, в детский дом из неблагополучной семьи, у них в жизни было мало положительных эмоций, поэтому каждый такой момент крайне важен, уверен лидер вольного мотосообщества.
«Мечта — самое ценное в жизни человека. Когда мы приезжаем, всегда спрашиваем у детей, нравятся ли им мотоциклы. Они, конечно, отвечают утвердительно. Тогда мы спрашиваем у них, а что нужно сделать, чтобы его купить, на что они отвечают: работать, учиться. То есть мы с ребятами пытаемся им объяснить, что надо быть простым гражданином Российской Федерации, не идти по наклонной, по которой, к сожалению, пошли когда-то их родители. Да, пусть этот ребенок не купит мотоцикл, но он должен вырасти адекватным, нормальным человеком, что избавит общество от проблем в будущем. Дети не виноваты в том, что с ними произошло, но из-за этого они могут вырасти озлобленными на весь мир, чего мы не хотим допустить», — отметил Абукаев.
Сегодня Free Riders — это сообщество единомышленников, которых объединяет не только любовь к мотоциклам, но и вера в будущее, понимание того, что за будущее ответственен каждый из ныне живущих взрослых.
«Есть художественный фильм «Пацаны» 1983 года про беспризорников. По сюжету, их забрали в летний лагерь, где каждый день перед ужином директор учреждения просил их вспомнить, что они сделали хорошего за день. Нужно понимать, все мы приходим сюда на очень короткий срок, за это время нужно сделать максимум доброго, оставить после себя какой-то след. Рад, что меня окружают люди, которые понимают это», — заключил Ильнар.