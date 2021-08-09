В Татарстане бывший зэк едва не задушил 16-летнюю девочку за отказ познакомиться

Набережные Челны, 9 августа. Очередной тюремный срок грозит 32-летнему жителю Республики Татарстан за покушение на убийство. В пьяном угаре мужчина едва не задушил молодую девушку, которая отказалась принимать знаки внимания нетрезвого ухажера.

Инцидент произошел на улице Гидростроителей в Набережных Челнах. По версии следствия, поздней ночью обвиняемый стал приставать к 16-летней горожанке, которая возвращалась домой после встречи с друзьями. Отказ во взаимности сильно разозлил мужчину и тот схватил беспомощную девушку за горло, намереваясь убить. Страшной трагедии не дали случиться знакомые потерпевшей, которые услышали звуки борьбы и крики жертвы пьяного маньяка. Подоспевшие подростки быстро обезвредили злоумышленника и вызвали полицию.

«Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Следует отметить, что в 2010 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жительницы города Набережные Челны и условно-досрочно освободился осенью прошлого года», — уточнили в региональном управлении СК.

В настоящий момент обвиняемый заключен под стражу. Решается вопрос об избрании ему меры наказания.

Ранее в Набережных Челнах 60-летний мужчина из-за ревности зарезал 44-летнюю возлюбленную. После совершения преступления горожанин свел счеты с жизнью в собственной квартире.