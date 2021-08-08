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Мужчина погиб при лобовом столкновении двух легковушек на трассе Казань — Малмыж
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Мужчина погиб при лобовом столкновении двух легковушек на трассе Казань — Малмыж

  /   Обновлено: 08 августа 2021 15:41
Происшествия
Мужчина погиб при лобовом столкновении двух легковушек на трассе Казань — Малмыж
pxhere.com

Казань, 8 августа. При столкновении легковых автомобилей в Высокогорском районе Татарстана погиб один человек. Также пострадали трое детей, сообщает региональное МВД.

Водительница Skoda Rapid двигалась в направлении Казани и выехала на встречную полосу, где столкнулась с ЗАЗ. В результате аварии погиб мужчина, который находился за рулем ЗАЗа. У женщины сработали подушки безопасности, благодаря которым она смогла выжить. В момент аварии в салоне также находились трое детей в возрасте 4-7 лет. Все они были госпитализированы с различными травмами. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В данный момент выясняются все обстоятельства аварии. Региональная прокуратура взяла это дело под свой контроль.

В Москве произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи. Пять автомобилей столкнулись на Лужнецкой эстакаде.

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