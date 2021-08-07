Родителей умершего в дороге 15-летнего мальчика сняли с поезда в Казани

Казань, 7 августа. Несовершеннолетний скоропостижно скончался в пассажирском поезде, следовавшем из Анапы в Новокузнецк.

В сообщении Приволжского СУ на транспорте СК России указано, что смерть 15-летнего подростка наступила на перегоне из Буинска в Казань. По некоторым данным, ребенок имел врожденное заболевание. Примечательно, что его родителей высадили из поезда в Казани, тело выгрузили и положили на вокзале.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

По данных местных СМИ, после случившегося вокзал «Казань-2» оцепили, на место прибыли оперативники.

Ранее сообщалось о жительнице Новосибирска, которая замешкалась и скончалась под колесами поезда.