Родителей умершего в дороге 15-летнего мальчика сняли с поезда в Казани

Казань, 7 августа. Несовершеннолетний скоропостижно скончался в пассажирском поезде, следовавшем из Анапы в Новокузнецк.
В сообщении Приволжского СУ на транспорте СК России указано, что смерть 15-летнего подростка наступила на перегоне из Буинска в Казань. По некоторым данным, ребенок имел врожденное заболевание. Примечательно, что его родителей высадили из поезда в Казани, тело выгрузили и положили на вокзале.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.
По данных местных СМИ, после случившегося вокзал «Казань-2» оцепили, на место прибыли оперативники.
Ранее сообщалось о жительнице Новосибирска, которая замешкалась и скончалась под колесами поезда.