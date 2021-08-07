Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 17:12
17:10
Общество
Петербуржцев предупредили о приостановке курсирования «Метеоров» из-за непогоды
17:10
Экономика
Первый производитель органического вина может появиться в России
17:10
Олимпиада-2020 в Токио
Мы просто обескуражены: Журова высказалась о судействе российских «художниц» на ОИ
17:09
Экономика
Холдинг «Мегафон» продал почти четверть акций онлайн-ретейлера Aliexpress Russia
17:09
Происшествия
Огонь из Мордовского заповедника приблизился к ядерному центру в Сарове
17:09
Олимпиада-2020 в Токио
Сборная Бразилии по футболу завоевала первое в истории золото ОИ
17:07
Спорт
Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
17:04
Общество
Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
17:01
Происшествия
Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
16:57
Происшествия
Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека
Все новости

Житель Казани выиграл в лотерею 50 млн рублей
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 50 млн рублей
pxhere.com  / 

Казань, 7 августа. Житель татарстанской столицы выиграл в лотерею 50 миллионов рублей. Счастливчика пригласили в центр в Москве за получением выигрыша.

Мужчина приобрел лотерейный билет за 100 рублей. Его имя не сообщается, но победителя попросили подать заявку для получения суперприза.

«Крупно повезло участнику из Казани. Он купил билет на сайте за 100 рублей и выиграл 50 миллионов рублей. Приглашаем в лотерейный центр в Москве, где можно оформить выигрыш», — говорится в сообщении «Столото».

В компании отметили, что за последний месяц суперприз лотереи разыгран уже в третий раз. Речь идет о лотерее «Спортлото «4 из 20». По ее правилам, чтобы выиграть главный приз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.

Ранее ФАН сообщал, что житель Казани выиграл в лотерею 155 миллионов рублей. Им оказался местный риелтор.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Житель Казани выиграл в лотерею 50 млн рублей
россия татарстан лотерея 50 миллионов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru