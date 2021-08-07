Житель Казани выиграл в лотерею 50 млн рублей

Казань, 7 августа. Житель татарстанской столицы выиграл в лотерею 50 миллионов рублей. Счастливчика пригласили в центр в Москве за получением выигрыша.

Мужчина приобрел лотерейный билет за 100 рублей. Его имя не сообщается, но победителя попросили подать заявку для получения суперприза.

«Крупно повезло участнику из Казани. Он купил билет на сайте за 100 рублей и выиграл 50 миллионов рублей. Приглашаем в лотерейный центр в Москве, где можно оформить выигрыш», — говорится в сообщении «Столото».

В компании отметили, что за последний месяц суперприз лотереи разыгран уже в третий раз. Речь идет о лотерее «Спортлото «4 из 20». По ее правилам, чтобы выиграть главный приз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.

Ранее ФАН сообщал, что житель Казани выиграл в лотерею 155 миллионов рублей. Им оказался местный риелтор.