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Врачи в Татарстане удалили у женщины 20-килограммовую опухоль
Общество
Врачи в Татарстане удалили у женщины 20-килограммовую опухоль
ncrmb.su  /  Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница

Казань, 7 августа. Врачи Нижнекамской многопрофильной больницы в Татарстане удалили у местной жительницы опухоль весом 20 килограммов. Она росла на правой руке женщины в течение пяти лет.

Еще в 2008 году Наталия Демина перенесла сложную операцию, после которой у нее на руке появился отек, а в 2015 году конечность начала воспаляться. Спустя год рука начала медленно увеличиваться в размерах, но в 2020 году процесс значительно ускорился.

«Опухоль свисала до колена огромным мешком, тяжесть от которого отдавала в позвоночник. Сама рука не болела, и пациентка терпеливо переносила это испытание», — говорится в сообщении медицинского учреждения.

Уже в 2021 году врачами было принято решение удалить опухоль. В течение трех часов заведующий хирургическим отделением больницы Муртазали Рамазанов и его коллеги освобождали 62-летнюю женщину от этого груза.

Врачи в Татарстане удалили у женщины 20-килограммовую опухоль
ncrmb.su  / Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница

«После удаления опухоль взвесили, ее вес составил 20 килограммов. Исследование показало, что опухоль доброкачественная», — отметили в нижнекамской больнице.

Там добавили, что в настоящее время Демина активно двигает рукой. Она чувствует себя хорошо и благодарит персонал медучреждения за профессионализм.

Ранее ФАН сообщал, что врачи больницы Спасского района Татарстана помогли пациенту с разрывом раковой опухоли. Мужчина страдал из-за того, что кровь начала поступать прямо в полость желудка.

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россия татарстан опухоль
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