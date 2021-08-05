Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета в Казани

Казань, 5 августа. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности при осуществлении полетов в связи с аварийной посадкой рейса из Екатеринбурга.

Согласно предварительным данным, сегодня ночью самолет авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Екатеринбург — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Причиной стало падение давления в кабине экипажа.

Самолет благополучно приземлился. В этот момент на борту находились 26 человек. Никто из них не пострадал. Дополнительно сообщается, что пассажиры вылетели в Москву резервным бортом через несколько часов.

В данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению прав пассажиров и осуществлению их безопасности во время полета.