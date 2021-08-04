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Проезд в метро Казани подорожал до 35 рублей
Общество
Проезд в метро Казани подорожал до 35 рублей
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Казань, 4 августа. Проезд в метрополитене столицы Татарстана подорожает на пять рублей для пассажиров, покупающих билеты за наличный расчет. Соответствующее изменение вступит в силу с 5 августа.

«Тариф разовой поездки на услуги по перевозкам пассажиров в метрополитене Казани при приобретении единовременного билета за наличный расчет — 35 рублей», — говорится в постановлении кабинета министров республики.

Таким образом, стоимость проезда в казанском метро с 5 августа возрастает с 30 до 35 рублей при покупке билет за наличные. При этом тарифы при оплате транспортной и банковской картами не меняются и составят 27 и 30 рублей соответственно.

По данным мэрии Казани, наличными проезд в метрополитене оплачивают порядка 15% пассажиров из 85 тысяч, которые ежедневно пользуются подземкой.

«Для большинства размер оплаты за проезд не изменится, но это поможет стимулировать пассажиров к переходу на безналичную оплату, что позволит увеличить прозрачность платежей», — считают городские власти.

Ранее ФАН сообщал, что в мэрии татарстанской столицы предлагают принудительно эвакуировать на штрафстоянки автомобили, чьи владельцы оставляют машины на платных парковочных местах с прикрытыми или открученными номерами. По оценкам властей, недобросовестными автомобилистами бывает занято до четверти всех мест на платных парковках города.

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