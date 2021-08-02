Посетители кафе устроили массовую драку с поножовщиной в Татарстане

Казань, 2 августа. Массовая драка с поножовщиной произошла ночью в одном из кафе Заинска, колото-резаные ранения получили двое мужчин, сообщили в МВД по Татарстану.

По данным ведомства, сообщение о драке в одном из местных кафе поступило в ОМВД России по Заинскому району поздно ночью 1 августа. Посетители заведения устроили потасовку, применяя стулья в качестве оружия.

«Установлено, что в увеселительном заведении между посетителями возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленники стали кидать друг в друга стулья, находившиеся в помещении кафе», — сообщили в МВД по Татарстану.

В результате конфликта с колото-резаными ранениями в больницу были доставлены молодые люди 26 и 32 лет. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение 18-летнего участника драки. Его доставили в отдел полиции. Других участников конфликта разыскивают, в том числе по записям с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в универсаме на Красносельской улице Москвы таксисты-нелегалы устроили драку со стрельбой. В результате стычки никто не пострадал.