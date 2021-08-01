Казанские спасатели вытащили пятилетнего ребенка из горящей квартиры

Казань, 1 августа. Сотрудники пожарной службы пришли на помощь к мальчику, который остался один в загоревшемся помещении.

По предварительным данным, ЧП случилось в девятиэтажном доме, расположенном на проспекте Ибрагимова. Первым в МЧС обратился мужчина, который увидел черный дым из квартиры на четвертом этаже. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось вскрыть дверь с помощью специального инструмента.

Сотрудники МЧС увидели в помещении ребенка посреди полыхающей мебели. Они надели на несовершеннолетнего маску и эвакуировали. Теперь его жизни ничего не угрожает. Вскоре спасатели ликвидировали пламя.

Ранее сотрудники МЧС Кузбасса потушили пожар в городе Березовский, сообщает издание А42. Они эвакуировали семь человек.