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Казанские спасатели вытащили пятилетнего ребенка из горящей квартиры
Общество
Казанские спасатели вытащили пятилетнего ребенка из горящей квартиры
ФБА «Экономика сегодня»  /  Василий Агеев

Казань, 1 августа. Сотрудники пожарной службы пришли на помощь к мальчику, который остался один в загоревшемся помещении.

По предварительным данным, ЧП случилось в девятиэтажном доме, расположенном на проспекте Ибрагимова. Первым в МЧС обратился мужчина, который увидел черный дым из квартиры на четвертом этаже. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось вскрыть дверь с помощью специального инструмента.

Сотрудники МЧС увидели в помещении ребенка посреди полыхающей мебели. Они надели на несовершеннолетнего маску и эвакуировали. Теперь его жизни ничего не угрожает. Вскоре спасатели ликвидировали пламя.

Ранее сотрудники МЧС Кузбасса потушили пожар в городе Березовский, сообщает издание А42. Они эвакуировали семь человек.

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