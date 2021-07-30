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Суд в Казани на два месяца арестовал основателя Finiko Доронина
Происшествия
Суд в Казани на два месяца арестовал основателя Finiko Доронина
Федеральное агентство новостей

Казань, 30 июля. Вахитовский районный суд на два месяца заключил под стражу основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина.

Правоохранители задержали Доронина по подозрению в вовлечении граждан в финансовую пирамиду, обещая им выгодные вклады. Прокуратура установила, что компания Finiko не платит налоги и не имеет лицензии трейдера. Обманутые россияне начали массово обращаться в полицию из-за прекращения выплат.

Во время судебного заседания об избрании меры пресечения Доронин попросил оставить его на свободе, чтобы раздать долги перед гражданами. Кроме того, его супруга находится на последних месяцах беременности.

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