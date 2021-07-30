Задержанный в Казани основатель Finiko пожелал остаться на свободе из-за беременной жены

Казань, 30 июля. Основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин попросил суд оставить его на свободе из-за беременной супруги.

Вахитовский районный суд начал заседание об избрании Доронину меры пресечения. Он сказал, что хочет остаться на свободе, чтобы выдать людям деньги. Кроме того, в сентябре у него должен родиться ребенок.

Адвокат мужчины подчеркнул, что вкладчики выдавали деньги не лично ему, а своим знакомым-распространителям, сообщил источник ФАН.

Кирилла Доронина задержали в Казани. Следствие считает, что он вовлекал граждан в финансовую пирамиду под предлогом выгодных вкладов. Вину основатель Finiko не признает.