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Задержанного в Казани основателя финансовой пирамиды Finiko доставили в суд
Происшествия
Задержанного в Казани основателя финансовой пирамиды Finiko доставили в суд
Федеральное агентство новостей

Казань, 30 июля. Одного из пяти основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина доставили в Вахитовский районный суд для избрания меры пресечения.

Мужчину подозревают в организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, он вовлекал граждан в финансовую пирамиду под предлогом выгодных вкладов, сообщил источник ФАН. Доронина уже привели в зал суда. Он заявил, что не признает вину.

Правоохранители задержали Кирилла Доронина в Казани. Компания Finiko была основана в 2019 году, а спустя год на нее начали поступать многочисленные жалобы. Прокуратура выяснила, что организация не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера.

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казань доронин finiko
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