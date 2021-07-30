Задержанного в Казани основателя финансовой пирамиды Finiko доставили в суд

Казань, 30 июля. Одного из пяти основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина доставили в Вахитовский районный суд для избрания меры пресечения.

Мужчину подозревают в организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, он вовлекал граждан в финансовую пирамиду под предлогом выгодных вкладов, сообщил источник ФАН. Доронина уже привели в зал суда. Он заявил, что не признает вину.

Правоохранители задержали Кирилла Доронина в Казани. Компания Finiko была основана в 2019 году, а спустя год на нее начали поступать многочисленные жалобы. Прокуратура выяснила, что организация не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера.