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Основателя финансовой пирамиды Доронина задержали в Казани

  /   Обновлено: 30 июля 2021 12:47
Происшествия
Основателя финансовой пирамиды Доронина задержали в Казани
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Казань, 30 июля. Правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Компания была создана в 2019 году.

Спустя год после основания на организаторов пирамиды завели уголовное дело. Выяснилось, что компания не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера.

Следствие вменяют Доронину статью «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере». Следствие полагает, что фигурант под предлогом инвестиций вовлекал граждан в финансовую пирамиду. Другие детали преступления устанавливаются.

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