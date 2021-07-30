Основателя финансовой пирамиды Доронина задержали в Казани

Казань, 30 июля. Правоохранители задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Компания была создана в 2019 году.

Спустя год после основания на организаторов пирамиды завели уголовное дело. Выяснилось, что компания не зарегистрирована в налоговой и не имеет лицензии трейдера.

Следствие вменяют Доронину статью «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере». Следствие полагает, что фигурант под предлогом инвестиций вовлекал граждан в финансовую пирамиду. Другие детали преступления устанавливаются.