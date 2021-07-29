Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 22:35
22:30
Общество
Анатолий Вассерман назвал причину встречи главы МИД КНР с талибами
22:21
Экономика
Вода, мороженое и алкоголь: что подорожает в РФ в ближайшее время
22:19
Происшествия
Гараж вспыхнул в Кировском районе Петербурга
22:14
Общество
Современный художник: каким он должен быть и в чем составляющие его успеха
22:11
Общество
Главред «Проекта» Роман Баданин не собирается возвращаться в Россию
22:02
Общество
Воробьев назвал попадающие под реновацию дома в Подмосковье
21:44
Спорт
Не прошедшей в финал ОИ-2020 американке стало «противно смотреть» на русских коллег
21:35
Политика
«Россия, вырви невиновного из лап Литвы!»: Роман Носиков с правдой о деле Палецкиса
21:32
Происшествия
Мужчина зашел в офис «Аэрофлота» с ножом и украл форму пилота в Сочи
21:30
Политика
Коммунист Соловейчик назвал главной причиной поражения ГКЧП ложь о Горбачеве
Все новости

Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков
Общество
Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков
pexels.com  /  Jo Kassis

Казань, 29 июля. Казань скрывает множество аномальных мест, от которых кровь в жилах стынет. Посетив такое место, люди с легкостью могут столкнуться с чем-то потусторонним, например, с призраками.

Одним из таких мест оказался ДК Химиков, в парке рядом с которым расположено монастырское кладбище. Наиболее пугающей там оказалась территория, где растет старая сосна. По словам местных жителей, иногда неподалеку тут можно заметить скелетоподобного призрака Гальпена, вышедшего на охоту за юными девушками.

Странные явления также происходят в домах на улице Шоссейной, построенных на старом кладбище. Здесь не только случаются встречи с призраками. Так, жители квартир в домах нечетной стороны с 15 до 21 часто жалуются на «недобрую ауру» и кошмары, которые уже давно для них стали привычным делом.

В перечень попал и сад «Эрмитаж», в котором обитает призрак помещика. Говорят, что при жизни он был психопатом и социофобом, крепостных держал в строгости и даже за малейшую провинность мог запороть до смерти.

Здание Шамовской больницы тоже может быть источником чертовщины, поскольку его стены до сих пор помнят страдания ее пациентов. Согласно городским легендам, если их души потревожить, то можно ожидать недобрых последствий.

В окрестностях Арского кладбища можно столкнуться с привидением в виде ребенка, которому на вид не дашь больше семи лет. По слухам, у его матери не было достаточно денег, и хватило их только на белый камень для могилы малыша. С тех пор неприкаянная душа неизвестного ребенка ходит в поисках чего-то по погосту.

Уфолог Анна Ткаченко ранее рассказала и показала ФАН места в Крыму, окутанные тайнами и мистическими легендами. Там обитают призраки, появляются НЛО и встречаются странные энергетические разряды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков
казань призраки мистика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru