Названы аномальные места Казани, в которых легко встретить призраков

Казань, 29 июля. Казань скрывает множество аномальных мест, от которых кровь в жилах стынет. Посетив такое место, люди с легкостью могут столкнуться с чем-то потусторонним, например, с призраками.

Одним из таких мест оказался ДК Химиков, в парке рядом с которым расположено монастырское кладбище. Наиболее пугающей там оказалась территория, где растет старая сосна. По словам местных жителей, иногда неподалеку тут можно заметить скелетоподобного призрака Гальпена, вышедшего на охоту за юными девушками.

Странные явления также происходят в домах на улице Шоссейной, построенных на старом кладбище. Здесь не только случаются встречи с призраками. Так, жители квартир в домах нечетной стороны с 15 до 21 часто жалуются на «недобрую ауру» и кошмары, которые уже давно для них стали привычным делом.

В перечень попал и сад «Эрмитаж», в котором обитает призрак помещика. Говорят, что при жизни он был психопатом и социофобом, крепостных держал в строгости и даже за малейшую провинность мог запороть до смерти.

Здание Шамовской больницы тоже может быть источником чертовщины, поскольку его стены до сих пор помнят страдания ее пациентов. Согласно городским легендам, если их души потревожить, то можно ожидать недобрых последствий.

В окрестностях Арского кладбища можно столкнуться с привидением в виде ребенка, которому на вид не дашь больше семи лет. По слухам, у его матери не было достаточно денег, и хватило их только на белый камень для могилы малыша. С тех пор неприкаянная душа неизвестного ребенка ходит в поисках чего-то по погосту.

Уфолог Анна Ткаченко ранее рассказала и показала ФАН места в Крыму, окутанные тайнами и мистическими легендами. Там обитают призраки, появляются НЛО и встречаются странные энергетические разряды.