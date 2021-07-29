Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июля 10:22
10:22
Происшествия
Более 150 человек стали жертвами наводнения на востоке Афганистана
10:20
Общество
В Москве более половины станций БКЛ достроят до конца 2021 года
10:20
Общество
У черных лебедей из Московского зоопарка появился птенец
10:20
Общество
Новую инфекционную больницу построят в Перми за 2,1 млрд рублей
10:17
Наука
Палеонтологи из США обнаружили останки древнего краба с сохранившимся мозгом
10:16
Общество
Тульская пшеница будет экспортироваться в Грецию
10:13
Политика
Пашинян указал на напряженную обстановку на границе Армении и Азербайджана
10:11
Политика
Захарову рассмешил рассказ Тихановской о «печеньках» от Байдена
10:10
Армия
ВКС России в ближайшее время получат первую партию «Прометеев»
10:09
Политика
Володин обсудил с Франклином Грэмом традиционные семейные ценности
Все новости

Казанский стрелок опасается лечения в психбольнице из-за возможной мести

  /   Обновлено: 29 июля 2021 09:52
Происшествия
Казанский стрелок опасается лечения в психбольнице из-за возможной мести
sovetsky.tat.sudrf.ru  /  «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

Казань, 29 июля. Обвиняемый в вооруженном нападении на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев заявил, что хочет отбывать пожизненный срок в колонии, нежели принудительно лечиться в психбольнице.

Как заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, врачи говорили Галявиеву, что он невменяем, однако официального заключения стрелок еще не видел.

По словам правозащитницы, юноша боится лечиться в казанской клинике. Галявиев заявил, что ему могут отомстить за поступок. Меркачева рассказала, что стрелок в данный момент находится в трехместной камере с соседями. Одним из сокамерников юноши стал актер Михаил Любезнов. Он рассказывает стрелку подробности про лечение в психиатрических учреждениях.

Напомним, Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей и учителей в казанской гимназии, могут отпустить после лечения в случае признания его невменяемым. Если суд назначит казанскому стрелку принудительное лечение, он сможет оказаться на свободе даже через полгода, объяснил доктор юридических наук Леонид Головко.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Казанский стрелок опасается лечения в психбольнице из-за возможной мести
тюрьма пожизненный срок казанский стрелок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru