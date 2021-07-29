Казанский стрелок опасается лечения в психбольнице из-за возможной мести

Казань, 29 июля. Обвиняемый в вооруженном нападении на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев заявил, что хочет отбывать пожизненный срок в колонии, нежели принудительно лечиться в психбольнице.

Как заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, врачи говорили Галявиеву, что он невменяем, однако официального заключения стрелок еще не видел.

По словам правозащитницы, юноша боится лечиться в казанской клинике. Галявиев заявил, что ему могут отомстить за поступок. Меркачева рассказала, что стрелок в данный момент находится в трехместной камере с соседями. Одним из сокамерников юноши стал актер Михаил Любезнов. Он рассказывает стрелку подробности про лечение в психиатрических учреждениях.

Напомним, Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей и учителей в казанской гимназии, могут отпустить после лечения в случае признания его невменяемым. Если суд назначит казанскому стрелку принудительное лечение, он сможет оказаться на свободе даже через полгода, объяснил доктор юридических наук Леонид Головко.