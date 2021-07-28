Глава СКР Бастрыкин провел онлайн-встречу с семьями пострадавших при стрельбе в Казани

Казань, 28 июля. Председатель СК России Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с родственниками пострадавших и погибших при стрельбе в казанской гимназии.

Бастрыкин обсудил с участниками онлайн-встречи ход расследования уголовного дела, а также меры оказания социальной поддержки семьям погибших и пострадавших.

На совещании руководитель следственной группы сообщил, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого еще не завершена.

Глава СКР поручил подчиненным подготовить предложения в Правительство России и республиканские органы власти о помощи в реабилитации и адаптации пострадавших учеников при стрельбе в гимназии. Также участники встречи обсудили тему увековечивания памяти погибших подростков и учителей.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. Вооруженный бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь по находящимся в здании учебного заведения людям. В результате произошедшего погибли девять человек — семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали.