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Глава СКР Бастрыкин провел онлайн-встречу с семьями пострадавших при стрельбе в Казани

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:41
Происшествия
Глава СКР Бастрыкин провел онлайн-встречу с семьями пострадавших при стрельбе в Казани
Пресс-служба СК РФ

Казань, 28 июля. Председатель СК России Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с родственниками пострадавших и погибших при стрельбе в казанской гимназии.

Бастрыкин обсудил с участниками онлайн-встречи ход расследования уголовного дела, а также меры оказания социальной поддержки семьям погибших и пострадавших.

На совещании руководитель следственной группы сообщил, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого еще не завершена.

Глава СКР поручил подчиненным подготовить предложения в Правительство России и республиканские органы власти о помощи в реабилитации и адаптации пострадавших учеников при стрельбе в гимназии. Также участники встречи обсудили тему увековечивания памяти погибших подростков и учителей.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая. Вооруженный бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь по находящимся в здании учебного заведения людям. В результате произошедшего погибли девять человек — семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали.

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Александр Бастрыкин казань встреча родственники Глава СКР
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