Ревнивый житель Татарстана убил жену и сбросил ее тело в колодец

Казань, 27 июля. Местная жительница с признаками удушья и следами от ножевых порезов была обнаружена мертвой на территории частного дома в селе Чувашская Менча. Труп лежал в колодце.

По данным следствия, в этот же день правоохранители недалеко от села на железнодорожных путях нашли тело 57-летнего мужчины. Оказалось, что он был супругом погибшей.

Выяснилось, что в день убийства мужчина поссорился с женой. После этого он расправился с ней и сбросил тело в колодец. СК проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее преподавательницу Финансового университета при Правительстве РФ задушили в лесополосе. На ее теле были обнаружены следы, свидетельствующие о насильственной смерти.