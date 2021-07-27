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Ревнивый житель Татарстана убил жену и сбросил ее тело в колодец
Происшествия
Ревнивый житель Татарстана убил жену и сбросил ее тело в колодец
wikipedia.org  /  Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Казань, 27 июля. Местная жительница с признаками удушья и следами от ножевых порезов была обнаружена мертвой на территории частного дома в селе Чувашская Менча. Труп лежал в колодце.

По данным следствия, в этот же день правоохранители недалеко от села на железнодорожных путях нашли тело 57-летнего мужчины. Оказалось, что он был супругом погибшей.

Выяснилось, что в день убийства мужчина поссорился с женой. После этого он расправился с ней и сбросил тело в колодец. СК проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее преподавательницу Финансового университета при Правительстве РФ задушили в лесополосе. На ее теле были обнаружены следы, свидетельствующие о насильственной смерти.

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