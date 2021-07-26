Сотрудники МЧС спасли потерявшуюся в лесу жительницу Татарстана

Казань, 26 июля. Спасатели отправились на поиски женщины, потерявшейся в лесу недалеко от деревни Битлянгур Кукморского района в Татарстане. Местную жительницу нашли спустя несколько часов.

В службу спасения поступил вызов о том, что 51-летняя женщина заблудилась в лесу и более трех часов не может из него выбраться. На ее поиски отправились сотрудники МЧС и правоохранители.

Специалисты потратили несколько часов на поисковую операцию. В итоге они нашли пострадавшую в районе поселка Кляуш Мамадышского района в 16 километрах от дома.

Ранее добровольческий поисково-спасательного отряд в Хабаровске нашел 62-летнего мужчину в микрорайоне Овощесовхоз. Он пропал пять дней назад и находился в поле без еды и воды.