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Сотрудники МЧС спасли потерявшуюся в лесу жительницу Татарстана

  /   Обновлено: 26 июля 2021 15:10
Общество
Сотрудники МЧС спасли потерявшуюся в лесу жительницу Татарстана
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Казань, 26 июля. Спасатели отправились на поиски женщины, потерявшейся в лесу недалеко от деревни Битлянгур Кукморского района в Татарстане. Местную жительницу нашли спустя несколько часов.

В службу спасения поступил вызов о том, что 51-летняя женщина заблудилась в лесу и более трех часов не может из него выбраться. На ее поиски отправились сотрудники МЧС и правоохранители.

Специалисты потратили несколько часов на поисковую операцию. В итоге они нашли пострадавшую в районе поселка Кляуш Мамадышского района в 16 километрах от дома.

Ранее добровольческий поисково-спасательного отряд в Хабаровске нашел 62-летнего мужчину в микрорайоне Овощесовхоз. Он пропал пять дней назад и находился в поле без еды и воды.

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