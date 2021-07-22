Житель Набережных Челнов украл у чужой семьи деньги на квартиру

Набережные Челны, 22 июля. Суд вынес приговор злоумышленнику, обокравшему женщину с детьми. За преступление он получил три года лишения свободы.

Следователи установили, что крупная кража произошла в доме на Раскольникова. Злоумышленник залез в карман пиджака и вытащил оттуда более 1,2 миллиона рублей. Деньги принадлежали женщине. Эту сумму она собиралась потратить на покупку квартиру детям.

Виновник, согласно приговору, обязан возместить похищенную сумму.

В Севастополе раскрыта крупная кража. Подозреваемый заметил, что у припаркованной машины приоткрыто окно. Это позволило ему проникнуть в салон и похитить 80 тысяч рублей.