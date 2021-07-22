Девушка попросила помощи у доставщика суши в надписи на тысячной купюре

Казань, 22 июля. Жительница Казани попросила помощи у доставщика суши, написав свою просьбу на тысячной купюре. Молодой человек решил вызвать на квартиру сотрудников полиции.

Правоохранители оперативно прибыли на место. В настоящий момент стражи порядка пытаются попасть в злополучное помещение, сообщает РЕН ТВ.

Пока нет информации, находится ли кто-то внутри квартиры, куда парень привез еду. Если там даже кто-то есть, то нет данных, сколько этих людей и кто они. К месту происшествия стянуты сотрудники всех экстренных служб.