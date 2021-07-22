Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 21:03
21:00
Экономика
Росгеология: Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия
20:57
Общество
Новый штраф за выключенные фары вводится в России осенью
20:57
Наука
Биологи рассказали, как формируется врожденный иммунитет
20:53
Происшествия
Два человека погибли и трое попали в больницу после ДТП под Сызранью
20:53
Общество
Специалист по кибербезопасности дал советы по сохранению аккаунта на «Госуслугах»
20:52
Весь мир
Британский антиисламский активист проиграл суд школьнику из Сирии
20:51
Общество
Победительницей конкурса снятых на iPhone фотографий впервые стала россиянка
20:51
Общество
Участники «Время покажет» обсудили жалобу России в ЕСПЧ на Украину
20:51
Политика
Политолог высмеял разворот Владимира Зеленского в сторону Китая
20:50
Спорт
Лимит на легионеров и частный футбол: что ждет российскую Премьер-лигу в новом сезоне
Все новости

Девушка попросила помощи у доставщика суши в надписи на тысячной купюре

  /   Обновлено: 22 июля 2021 20:41
Происшествия
Девушка попросила помощи у доставщика суши в надписи на тысячной купюре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 22 июля. Жительница Казани попросила помощи у доставщика суши, написав свою просьбу на тысячной купюре. Молодой человек решил вызвать на квартиру сотрудников полиции.

Правоохранители оперативно прибыли на место. В настоящий момент стражи порядка пытаются попасть в злополучное помещение, сообщает РЕН ТВ.

Пока нет информации, находится ли кто-то внутри квартиры, куда парень привез еду. Если там даже кто-то есть, то нет данных, сколько этих людей и кто они. К месту происшествия стянуты сотрудники всех экстренных служб.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Девушка попросила помощи у доставщика суши в надписи на тысячной купюре
казань татарстан суши просьба о помощи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru