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Автомобиль с телами двоих мужчин извлекли из реки в Татарстане
Происшествия
Автомобиль с телами двоих мужчин извлекли из реки в Татарстане
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_16  /  Пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан

Казань, 21 июля. Перевернутый внедорожник Land Rover обнаружили в реке жители города Альметьевска Республики Татарстан. Внутри автомобиля находились водитель и пассажир. Оба мужчины погибли.

Как стало известно ФАН, сообщение о перевернутом автомобиле в реке Зай поступило на пульт дежурного спасательной службы в 6:30. Прибывшие на место происшествия специалисты быстро извлекли транспортное средство из воды. В ходе обследования автомобиля внутри были обнаружены безжизненные тела двоих мужчин. Установлено, что и водителю, и пассажиру было 34 года.

Для координации действий к месту трагедии прибыл прокурор города Альметьевска. По предварительной версии, мужчины не справились с управлением и перевернули автомобиль, сорвавшийся в реку. Попытки выбраться из салона не увенчались успехом. Причины инцидента выясняются правоохранителями. Устанавливается, имелся ли в крови погибших алкоголь.

Ранее ФАН сообщал о страшной аварии в Нижегородской области. В результате столкновения трех грузовиков возник пожар, унесший жизнь одного из водителей. 

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