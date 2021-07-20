ФАН публикует фото смертельного ДТП в Татарстане

Казань, 20 июля. ФАН опубликовал фотографии с места дорожной аварии с двумя иномарками в Татарстане, где погиб один ребенок.

По предварительным данным, Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen. Полуторагодовалый ребенок скончался от полученных травм на месте автомобильной аварии. Еще два пассажира получили травмы. Детей двух и трех лет доставили в больницу, взрослые от госпитализации отказались.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 780-м километре трассы М-7 в Татарстане. На месте смертельной аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Выясняются детали и обстоятельства произошедшего.