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ФАН публикует фото смертельного ДТП в Татарстане

  /   Обновлено: 20 июля 2021 08:44
Происшествия
ФАН публикует фото смертельного ДТП в Татарстане
Федеральное агентство новостей

Казань, 20 июля. ФАН опубликовал фотографии с места дорожной аварии с двумя иномарками в Татарстане, где погиб один ребенок.

По предварительным данным, Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen. Полуторагодовалый ребенок скончался от полученных травм на месте автомобильной аварии. Еще два пассажира получили травмы. Детей двух и трех лет доставили в больницу, взрослые от госпитализации отказались.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 780-м километре трассы М-7 в Татарстане. На месте смертельной аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Выясняются детали и обстоятельства произошедшего.

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