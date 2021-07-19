Ребенок погиб в столкновении двух иномарок на трассе М-7 в Татарстане

Казань, 19 июля. Полуторагодовалый ребенок стал жертвой ДТП на 780-м километре трассы М-7 в Татарстане. Информацию об этом рассказали в республиканском управлении МВД России.

Предварительно установлено, что водитель Renault Sandero допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с Citroen. От полученных травм на месте аварии скончался ребенок полутора лет, еще один пятилетний пассажир получил тяжелые травмы.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

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