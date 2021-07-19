В челнинском дельфинарии впервые родился морской котик

Набережные Челны, 19 июля. Южно-африканский морской котик родился в дельфинарии Набережных Челнов. Он питается материнским молоком.

Родители котика, Ванесса и Элио, родом из Уругвая. На протяжении четырех лет они проживают в Набережных Челнах и выступают в разных шоу дельфинария.

Уже традиционно челнинцы могут дать малышу имя. Пол морского котика пока неизвестен, но имя будет начинаться на букву В, как у мамы. Затем среди горожан пройдет конкурс, где они с помощью голосования выберут животному подходящую кличку.

Лисы Серафим и Серафима ранее стали родителями лисицы Сони. Такое животное в белгородском зоопарке родилось впервые. Несмотря на почтенный возраст животного, роды сложились удачно.