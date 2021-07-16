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Мужчина сбросил чужого ребенка с качелей в Татарстане

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:25
Происшествия
Мужчина сбросил чужого ребенка с качелей в Татарстане
pixabay.com  /  Skitterphoto

Набережные Челны, 16 июля. Мужчина сбросил с качелей маленькую девочку на одной из детских площадок в Набережных Челнах. В результате этого ребенок ударился лицом о деревянную конструкцию.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что маленькие мальчик и девочка находятся на качелях-весах. В какой-то момент один из детей начал падать, но его успел подхватить стоящий рядом отец.

Мужчина, видимо, решил, что в падении его ребенка виновата девочка. Челнинец с силой ударил качели о землю, отчего она упала и ударилась лицом о деревянную конструкцию.

Местные жители в социальных сетях просят опознать личность неадекватного мужчины.

Житель Новосибирска напал на подростка во время его прогулки по детской площадке. Следственный комитет организовал проверку соответствующего дела.

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набережные челны качели детская площадка
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